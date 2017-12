Loft Lars: aflevering 2

Loft Lars, tien afleveringen online te bekijken vanaf vrijdag 22 december 2017

Een warme kop koffie of thee, dikke sokken, een dekentje en extra afleveringen van Familie? Yes, laat de Kerstvakantie maar al komen! Na 'De Zaak Bart’, ‘Niko op de vlucht’ en ‘De jacht op Emma & Guido’ zullen de fans van Familie ook tijdens de winter verwend worden met korte maar mysterieuze afleveringen die exclusief te bekijken zullen zijn via vtm.be en de vtm-app.

Deze allereerste winterreeks ‘Loft Lars’ telt 10 afleveringen van gemiddeld 2’30” waarin de kijker kan volgen hoe Lars tijdens een memorabele nacht wordt gegijzeld in zijn eigen loft. Deze webserie is toegankelijk voor iedereen, Familie-fan of niet. Wat de online kijker te zien krijgt, zal niet te zien zijn in het nieuwe seizoen van Familie. Tegenspeler van Kürt is Ellen Petri, de ex Miss-België die als actrice al meespeelde in Deadline 14/10 en Spitsbroers.

Een nacht vol spanning

Wanneer Lars (Kürt Rogiers) wakker wordt naast Marthe (Ellen Petri), een vrouw die hij de dag ervoor heeft leren kennen, blijken er enkele zaken niet te kloppen. Het licht en de stopcontacten werken niet, de verwarming werkt dan weer wel, hun telefoons hebben een platte batterij en ook de lift doet raar. Steeds vaker gebeuren er mysterieuze en onverklaarbare zaken. Al snel heeft Lars door dat hij en Marthe gegijzeld worden. De onbekende gijzelaar verstopt zich allicht achter de deur die naar de brandtrap leidt, maar die deur is echter op slot. Ze zitten vast en kunnen geen kant uit.

De gijzelaar speelt een psychologisch spelletje met Lars en Marthe. Hij of zij wil Lars iets duidelijk maken, de gijzelaar wil hen psychologisch terroriseren. Wanneer de gijzelaar hierin slaagt, maakt die zich ook bekend.

Zal Lars erin slagen hen te bevrijden? Wie is de gijzelaar en wat is zijn of haar motief? Houdt de dader het bij een psychologisch spelletje of gaat hij of zij geweld gebruiken om zich te wreken? Dit alles levert een korte maar krachtige psychologische thriller op.