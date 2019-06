Lars en Véronique keren terug naar hun jeugd in spoorloos ‘88

Een warme zomerdag in 1988. Daar start het verhaal van de gloednieuwe Familie-webserie Spoorloos ‘88. Een verhaal waarin Véronique (Sandrine André) en Lars (Kürt Rogiers) terugkeren naar hun jonge jaren, toen ze nog als buren naast elkaar leefden. Een belangrijke gebeurtenis gooit hun hele leven om en plaatst hen voor een spannende zoektocht vol verrassende wendingen en ontluikende romantiek. Spoorloos ’88 schiet na de seizoensfinale van vrijdag 28 juni met een dubbelaflevering uit de startblokken. Nadien staat er elke weekdag om 12.00 uur een nieuwe aflevering klaar op vtm.be en VTM GO.

In Spoorloos ’88 belandt Lars in een nachtmerrie, wanneer zijn babyzusje Amélie door zijn schuld spoorloos verdwijnt uit haar bedje in de tuin. Alles wijst op een ontvoering. Samen met zijn buurmeisje Véronique, die stiekem smoorverliefd op hem is, zet Lars de achtervolging in en probeert hij de dader op te sporen. Het meeslepende verhaal wordt doorspekt met passages in het heden, van de volwassen Lars en Véronique die onderweg naar Cap Blanc Nez terugblikken op de gebeurtenissen van toen. En ook dat blijkt een bewogen rit vol onverwachte hindernissen te zijn.

“Spoorloos ’88 toont eigenlijk hoe Lars en Véronique voor het eerst verliefd op elkaar zijn geworden”, verklapt Kürt Rogiers. “De ‘oude’ Lars en Véronique vertellen over hun jeugd en in een soort flashbacks zie je hoe dat meer dan 30 jaar geleden is gelopen. Best spannend, want zowel de auto’s als de kleding en de decors moesten allemaal jaren 80 uitstralen. Het wordt zeker de moeite om naar te kijken.”

In Spoorloos ’88 maken Familie-kijkers dus voor het eerst kennis met de jonge Véronique en Lars. Het zijn acteurs Tijmen Van Damme (17) en Bloeme Feyaerts (16) die meer dan 30 jaar teruggaan in de tijd en gestalte geven aan de personages. Verder zijn er ook nog gastrollen weggelegd voor Brik Van Dyck, Peter Gorissen, Elise Bundervoet en Ina De Winne. Spoorloos ’88 is de hele zomer lang te volgen via vtm.be en VTM GO

