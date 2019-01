Marie komt thuis en stort in van uitputting. Cédric kan net op tijd de hulpdiensten contacteren. Eens in het ziekenhuis, lijkt alles terug normaal te zijn met Marie. Maar is dit echt zo... ?

Tijdens de kerstvakantie kan je genieten van de exclusieve webreeks 'Koorts'. In deze reeks volgen we Marie die, door hallucinaties ten gevolge van een koortsaanval, de confrontatie aangaat met een hersenschim van Evy.