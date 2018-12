Marie ontwaakt van haar nachtmerrie. Daar herinnert ze zich iets over het schrijven van een brief aan Mieke. In de brief zou ze de moord op Evy bekennen. Heeft Marie deze brief écht geschreven? Kan ze deze nog terugvinden?

Tijdens de kerstvakantie kan je genieten van de exclusieve webreeks 'Koorts'. In deze reeks volgen we Marie die, door hallucinaties ten gevolge van een koortsaanval, de confrontatie aangaat met een hersenschim van Evy.