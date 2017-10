Keert iedereen zich tegen Simon?

Roel Vanderstukken, die in Familie de rol van Benny vertolkt, is tijdelijk buiten strijd. Omwille van gezondheidsredenen zal hij de komende weken niet op de set kunnen staan. Roel kampte de voorbije weken met hartproblemen en heeft net een succesvolle ingreep achter de rug. De komende maanden zal hij zich in alle rust focussen op zijn herstel en zijn revalidatie.

Om de onverwachte afwezigheid van Roel op te vangen, gaan de makers van Familie nu op zoek naar een vervanger die tijdelijk de rol van Benny overneemt. Welke acteur zal inspringen, wordt later bekendgemaakt. MEDIALAAN en TvBastards wensen Roel alvast een spoedig herstel toe en hopen hem binnenkort gezond en uitgerust terug op de Familie-set te verwelkomen.