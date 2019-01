Marie-Rose De Putter wierp zich de laatste weken op als hoofdverdachte in de zaak. Deze week zagen kijkers nog in een flashback hoe ze op de plaats delict het bebloede mes op de grond gooide en in paniek wegvluchtte. Ook haar verdachte zwijgdeals met getuige Marnix riepen vraagtekens op. Wat is er precies gebeurd? Marie-Rose lijkt alleszins geen uitweg meer te vinden voor het geheim dat ze met zich meedraagt.