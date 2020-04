Hanne was ten einde raad door het helse lawaai van haar buurman Tony en drong zijn huis binnen om hem tot stilte te manen. Hanne deed er een gruwelijke ontdekking en trof de doodsprentjes aan van de vele bejaarden die door de schuld van Tony overleden zijn. Die ontdekking brengt ook Hanne in gevaar, want Tony is niet van plan om haar zomaar te laten vertrekken...