Ian Thomas wordt gegeerde ingenieur in Familie

Familie verwelkomt binnenkort nieuw, jong bloed. Zanger en acteur Ian Thomas vervoegt de cast als Elias Van Wilder, een vlotte ingenieur die vooral de vrouwen zal weten te charmeren. Ian speelde in het verleden al mee in de VTMKZOOM-serie Kattenoog en vertolkte als kind een gastrol in Spoed. De rol van Elias wordt zijn eerste grote tv-rol, een nieuwe uitdaging waar hij geen seconde over twijfelde.

“Ik zei meteen volmondig ‘ja’ toen mij de vraag werd gesteld om de cast van Familie te vervoegen”, klinkt het bij een enthousiaste Ian. “Ik ben natuurlijk met de reeks opgegroeid en het lijkt me heel fijn om zo’n vlotte, optimistische kerel als Elias te spelen. De mannen zien hem niet zo graag, maar bij de vrouwen valt hij wel in de smaak. Dat zal nog voor vuurwerk zorgen (lacht). Ik voel me helemaal klaar voor dit nieuwe avontuur.”

Elias, het personage van Ian, maakt nog dit voorjaar zijn intrede in Familie. Hij neemt zijn intrek in het huis van Stefanie (Jasmijn Van Hoof) en vult daar de lege kamer van Evy (Marianne Devriese). Bij de dames valt de knappe ingenieur meteen in de smaak, het enthousiasme van Guido (Vincent Banic) en Quinten (Maxime De Winne) is echter ver te zoeken. Elias windt er geen doekjes om en richt zijn pijlen vooral op Stefanie. Gaat zij in op zijn avances of niet?