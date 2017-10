Govert Deploige springt in voor Roel Vanderstukken

Vanaf maandag 11 december 2017 krijgt Benny Coppens tijdelijk een nieuw gezicht in Familie. Acteur Govert Deploige vervangt Roel Vanderstukken tijdens zijn revalidatie. Vorige week werd bekendgemaakt dat Roel omwille van gezondheidsredenen tijdelijk buiten strijd is bij Familie. Hij heeft intussen het ziekenhuis mogen verlaten en herstelt thuis in alle rust verder, tot hij zijn rol van Benny opnieuw kan opnemen.

Govert Deploige zal tijdens Roels herstel gestalte geven aan Benny. Hij speelde al mee in tal van televisiereeksen waaronder W817, Spoed en Thuis. Govert werkt zich op dit moment volop in om op dinsdag 17 oktober een eerste keer op de set te staan. Roel Vanderstukken is nog tot vrijdag 8 december in Familie te zien, na dat weekend ziet de kijker Govert aan het werk.

“Deze tijdelijke vervaging is voor mij een zeer grote uitdaging”, klinkt het bij Govert. “Toen men mij vroeg om in te springen voor Roel, leek mij dat een quasi onmogelijke opdracht. Maar de makers hebben er blijkbaar vertrouwen in en dat wil ik zeker niet beschamen. Het is alleszins een geweldig personage om te mogen spelen. Ik zal mijn uiterste best doen om het karakter van Benny zo goed en zo waarheidsgetrouw mogelijk naar mijn hand te zetten, met alle respect voor Roel. Door hem is Benny zo geliefd bij het publiek. Maar bovenal wens ik Roel alle beterschap toe, zodat hij weer snel de hete fakkel van mij kan overnemen. Het beste maat!”