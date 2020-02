Drie nieuwe personages en één comeback in Familie

De Familie breidt uit. Tieneridool Aaron Blommaert (17) staat deze week voor het eerst op de set. We kennen Aaron vooral van Ketnet en van de boysband BOBBY. Pas vanaf mei maakt hij zijn opwachting op televisie als de introverte en mysterieuze Raven.

Eerder was ook al aangekonidigd dat Jeroen van Dyck (40) en Karen Damen (45) hun opwachting in de reeks maken. Vanaf morgen zien we Jeroen aan het werk als zorgkundige Tony in het rusthuis van Alfons, Anna en Albert. Volgende week maandag krijgt hij versterking van Karen die de rol van Vanessa op haar neemt.

Om de feestvreugde helemaal compleet te maken keert een oude bekende terug naar het scherm. Hilde De Baerdemaeker (41) maakt haar comeback als Liesbeth. In 2016 verdween haar personage uit Familie, toen ze scheidde van Benny naar Nederland verhuisde.