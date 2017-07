Download de VTM-app en kijk naar 'De Jacht op Guido & Emma'!

Waar kan ik de afleveringen terugvinden?

Je kan de afleveringen terugvinden onder het programma 'Familie' in de VTM-app of op vtm.be.

Wanneer komen de afleveringen online?

Je mag elke weekdag, omstreeks 20.00u, een nieuwe webaflevering verwachten in de VTM-app en op vtm.be.

Moeten we ook vragen oplossen?

We bieden enkel webafleveringen aan in de VTM-app en op vtm.be. Er is geen vragenspel aan verbonden.

Kan je Familie verder volgen als je deze webafleveringen niet bekijkt?

'Jacht op Guido & Emma' is een leuk extraatje voor tijdens de zomermaanden. Als je de webafleveringen deze zomer niet kan bekijken, dan zal je de verhaallijn dit najaar nog steeds kunnen volgen.

Moet je een MEDIALAAN-account hebben om de afleveringen te bekijken?

Je kan 'Jacht op Guido & Emma' enkel bekijken als je over een MEDIALAAN-account beschikt. Je kan je registreren op vtm.be door rechts bovenaan op Aanmelden en vervolgens op Gratis registreren te klikken.

Kan ik de webafleveringen gratis bekijken?

Je kan 'Jacht op Guido & Emma' gratis volgen op vtm.be en via de VTM-app.

Tot wanneer blijven deze afleveringen beschikbaar?

Je kan de afleveringen gedurende de hele zomer online bekijken. De laatste aflevering zal op donderdag 17/08 online worden geplaatst.

Als je de afleveringen van 'Jacht op Guido & Emma' niet terugvindt, kan je dit best even melden door dit formulier in te vullen. Aan de hand van je gegevens, kijkt ons technisch team het graag voor je na. Zij zullen je via mail verder helpen.