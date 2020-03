De opnames van Familie worden uit voorzorg opgeschort: gezondheid van cast en crew gaan voor

DPG Media heeft besloten om naar aanleiding van het coronavirus de opnames van de dagelijkse reeks Familie voorlopig stil te leggen uit gezondheidsoverwegingen voor de cast en crew. Voor de komende weken zijn er nog voldoende afleveringen om Familie te kunnen blijven uitzenden tot en met vrijdag 17 april. Wanneer de opnames terug opgestart worden, wordt nog bekeken.

De beslissing is gebeurd in overleg met VRT, die ook besloten heeft om de opnames van Thuis even stil te leggen. DPG Media bekijkt nu wat er met andere producties die op de planning staan, gaat gebeuren.