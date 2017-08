De emotionele thuiskomst van Stefanie

Het nieuwe seizoen van Familie – dat gisteren van start ging bij VTM – wordt ingezet met mooi nieuws. In het najaar van 2017 verwelkomt de langstlopende daily van Vlaanderen immers een nieuw gastpersonage: Brigitte De Wulf. Een rol die gespeeld zal worden door rasactrice Janine Bischops. Janine kruipt in de huid van de 65-jarige moeder van Lars (Kürt Rogiers) en Amélie (Erika Van Tielen) De Wulf. Haar komst zal meteen bijzonder veel stof doen opwaaien in Familie.

In tegenstelling tot haar volkse personage in Thuis, geeft Janine Bischops deze keer gestalte aan een eerder koele en afstandelijke vrouw. De goede levensstandaard van haar gezin intact houden, was voor Brigitte altijd absolute prioriteit. Zelfs al ging dat ten koste van de band met haar kinderen Lars en Amélie. Falen of zich emotioneel opstellen was nooit een optie. Dat de komst van Brigitte kort, maar bijzonder krachtig zal zijn, staat vast. Zij dropt immers een bom die bij alle personages nog lang zal nazinderen…

“Toen TvBastards - de makers van Familie - me vroeg om de rol van Brigitte te spelen, heb ik geen moment getwijfeld”, zegt Janine Bischops. “De uitdaging is groot om na Thuis opnieuw in een tv-reeks mee te spelen. Ik voel me zoals voetballer Neymar: van de ene goede ploeg naar de andere. De rol van Brigitte is er één die over de tong zal gaan. Ze is geen hartelijke, volkse vrouw zoals Jenny in Thuis was. Bovendien mag ik bij mijn komst in Familie meteen een bommetje droppen dat een effect zal hebben op verschillende Familie-personages. Spannend!”

Janine Bischops wordt eind september verwelkomd op de set van Familie. Op dinsdag 21 november 2017 maken de Familie-kijkers voor het eerst kennis met haar personage.