Cast van Familie vangt pauze op met unieke terugblik in ‘t Zit In De Familie op VTM GO

Vorige week vrijdag viel het doek over het 29ste seizoen van Familie. De honderdduizenden fans moesten omwille van het coronavirus vroeger dan verwacht afscheid nemen van hun favoriete soap. Voor hen is er nu goed nieuws, want ze zullen de Van den Bossches en co de komende weken dan toch niet helemáál moeten missen. Vanaf nu vrijdag 1 mei pakt de cast immers uit met ‘t Zit In De Familie, een reeks online afleveringen op VTM GO waarin ze terugblikken op de hoogtepunten uit de voorbije seizoenen.

In ‘t Zit In De Familie bundelen de Familie-acteurs de strafste, grappigste en meest onvergetelijke momenten uit de voorbije 29 seizoenen. Die beelden gieten ze telkens in een unieke top 5, die ze aanvullen met persoonlijke anekdotes of goed bewaarde verhalen van tijdens de opnames. Het resultaat zijn korte, wekelijkse afleveringen van 10 à 15 minuten waarmee de fans het gemis van hun favoriete reeks kunnen opvullen.

Wim Feyaerts, creative producer van Familie: “Door het plotse wegvallen van de reguliere afleveringen van Familie is het logisch dat het gemis bij onze trouwe kijkers groot is. Daarom hebben we samen met VTM deze afleveringen, waarbij we de acteurs individueel in beeld brengen, uitgewerkt als extraatje voor de fans. Voor de opnames werd er zeer omzichtig te werk gegaan: die gebeurden bij de acteurs thuis op veilige afstand van mekaar, met mondmaskers en handschoenen. Daarvoor werd niets aan het toeval overgelaten. Het enthousiasme bij de cast was meteen bijzonder groot. 29 seizoenen Familie: dat levert oneindig veel uniek beeldmateriaal op, waaruit de acteurs met plezier de allerbeste fragmenten selecteerden. En die vullen ze aan met - soms sappige - anekdotes. Een vleugje nostalgie en de ideale verstrooiing in deze bizarre tijden.”

Nu vrijdag eerste drie afleveringen met unieke glansrol voor de Bomma en Regi

Vanaf vrijdag 1 mei om 14.00 zijn de eerste 3 afleveringen van ‘t Zit In De Familie exclusief te zien op VTM GO. Daarin blikt Kürt Rogiers (Lars) terug op de 5 beste slechteriken van de voorbije jaren, vat Jan Van den Bosch (Zjef) de meest romantische momenten samen en toont Jef De Smedt (Jan) de beste momenten van de Bomma (Annie Geeraerts). Want wie herinnert zich nog dat de Bomma ooit met de enige echte Regi op de set stond? Ook Jo Hens, Jasmijn Van Hoof en vele anderen zullen de komende weken een lijstje voor hun rekening nemen. Na 1 mei is er elke vrijdag om 14.00 een nieuwe aflevering te zien op VTM GO.