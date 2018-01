Andrea Croonenberghs krijgt gastrol in Familie

Familie neemt binnenkort afscheid van Viv Neyskens, het personage dat sinds 2016 vertolkt wordt door actrice Ini Massez. Ini blikt met heel veel enthousiasme terug op haar tijd bij Familie, maar kiest er nu zelf voor om zich te focussen op nieuwe projecten.

“Ik heb de voorbije maanden met veel plezier op de set in Boortmeerbeek gestaan en in de huid van Viv gekropen”, klinkt het bij Ini. "Er was van begin af aan afgesproken dat het om een tijdelijke rol zou gaan; het was dus een gepland afscheid zeg maar. (lacht). Ik heb Familie ook altijd gecombineerd met andere tv-projecten. Die zuurstof heb ik nodig.

Maar wie weet duikt Viv vroeg of laat nog eens op in het leven van de familie Coppens (knipoog).” Wanneer en hoe Viv uit de reeks stapt en welke gevolgen dit heeft voor Benny en co wordt de komende tijd duidelijk.