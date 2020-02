Ze was enkele weken spoorloos verdwenen, maar vanavond duikt Amélie opnieuw op in Familie. Met een hele nieuwe look, die meteen ook een hele nieuwe verhaallijn met zich meebrengt. De aflevering eindigt met het beeld van Amélie in een hotelkamer, terwijl ze zich opmaakt voor een afspraakje. Een afspraakje als luxe-escorte.