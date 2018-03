F-16 is Top Gun in Vlaanderen. Nooit eerder kreeg een cameraploeg de kans om het werk en het leven van Belgische F-16-piloten van zo dichtbij te volgen. In deze reeks van VTM NIEUWS worden 6 piloten gevolgd van bij hun training in Kleine Brogel tot hun acties boven Syrië en Irak. Een uniek verhaal over passie, doorzettingsvermogen en het maken van morele keuzes.

“Als je in een F-16 stapt, word je één met je vliegtuig.” – F-16-piloot