Enkele weken geleden gaven we een rit in een vluchtsimulator van een F-16 weg. Twee gelukkigen trokken daarom samen met Freek Braeckman naar de vliegbasis in Kleine Brogel. Freek was de stem achter het programma F-16 en is zelf ook zot van vliegtuigen. Hoe het eraan toe ging en of ze gecrasht zijn, ontdek je hier!