Expeditie Pairi Daiza afl. 6

Tim zoekt uit waarom neushoorn Madimba niet zwanger raakt. Het buitenverblijf van de panda's wordt aangepast om te voorkomen dat speelvogel Tian Bao een ongelukje begaat of in een sloot valt. Veiligheid eerst! De intelligentie van de gorilla's in het park wordt op de proef gesteld. Ze moeten enkele noten uit een gesloten rubberen lunchbox proberen vissen. De nieuw aangekomen kraagberen moeten minder moeite doen voor hun eten. Verzorger Puria schotelt hen elke dag een gevarieerd ontbijtbuffet voor. Voor de grote katten van het park bereidt hij elke dag meer dan 100 kg vlees, aangepast aan ieders smaak.