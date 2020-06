EXCLUSIEF: een kijkje achter de schermen bij de nieuwe telenovelle ‘Lisa’

Deze maand starten de opnames voor de nieuwe telenovelle Lisa, gemaakt door De Mensen. De drie hoofdrollen zullen vertolkt worden door Tinne Oltmans, Oscar Willems en Anouck Luyten. Wij kregen alvast een exclusief kijkje achter de schermen tijdens een lezing.

Tinne Oltmans speelt Lisa, die droomt van een carrière als creative in het hippe marketingbureau vlakbij haar huis. Daar woont ze met haar moeder en haar ambitieuze halfzus Katja, vertolkt door Anouck Luyten. De zusjes kijken met grote ogen naar de bruisende wereld van creatievelingen, vloggers, influencers en social media wizzards, en naar één jongeman in het bijzonder: Jonas - een rol van Oscar Willems -, marketeer en zoon van de zaakvoerders. Lisa wil haar leven een adrenalinestoot geven door een job te bemachtigen in het bedrijf. Daar heeft ze zeker de brains en de creativiteit voor. Maar durft ze ook? Want tot nu toe is ze nog nergens geraakt door haar extreme verlegenheid, en moet ze met lede ogen aanzien hoe Katja geregeld met haar ideeën gaat lopen. Zal Lisa stap voor stap haar bedeesdheid overwinnen, en de wereld - inclusief Jonas - verbazen met haar talent?