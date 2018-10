Vorige week kregen we een bericht op de voicemail van Frances: of we niet mee konden zoeken naar een deuntje. De enige tip die we kregen: het lijkt alsof ze 'WATERPAS, WAAR IS MIJN KOE?' zeggen. Kleine rondvraag op de Facebookpagina van Make Belgium Great Again later vonden we eindelijk het origineel. En hoe HARD lijkt die tekst inderdaad op 'WATERPAS, WAAR IS MIJN KOE?'...