Eerste namen 'Beat VTM' zijn gekend

Dit najaar gaan 8 onbekende Vlamingen de strijd aan met evenveel VTM-gezichten. Dat doen ze in Beat VTM, een gloednieuw programma waarin beide kampen elkaar uitdagen om in 100 dagen tijd een totaal nieuwe discipline aan te leren. In een meeslepende wedstrijd nemen ze het nadien tegen elkaar op. De eerste 3 VTM-gezichten die de uitdaging aangaan zijn bekend: Nathalie Meskens, Koen Wauters en Guga Baúl maken hun borst alvast nat om de eer van VTM te verdedigen.

In Beat VTM nemen Nathalie, Koen en Guga het samen met nog 5 andere VTM-gezichten op tegen 8 kijkers. Het programma start dit najaar met een kick-off uitzending waarin beide kampen ontdekken wie hun uitdagers zijn en welke disciplines ze onder de knie moeten krijgen. Wie welke discipline voor zijn rekening neemt, bepalen de bekende Vlamingen zelf. Nadien wordt het menens en breken 100 dagen van intensieve training aan. Wie blinkt uit in de nieuwe discipline? En slaagt de onbekende kijker erin om de bekende VTM-kop voor de ogen van Vlaanderen te verslaan?

Met Koen Wauters, Nathalie Meskens en Guga Baúl zijn alvast 3 namen van het VTM-team bekend, en dat is er één om u tegen te zeggen. Eén voor één zullen ze zich vastbijten in de duels die hen te wachten staan. VTM-pionier Koen Wauters, die zich al eerder van zijn meest fysieke en mentaal weerbare kant toonde in Wauters vs Waes, Over Winnaars en Project K, staat alvast scherp. “Bij Wauters vs Waes moest ik het opnemen tegen een zeer sterke opponent. De kandidaten die aan Beat VTM deelnemen, zullen niet voor Tom Waes moeten onderdoen, vermoed ik. Een tegenstander zal ik nooit onderschatten. Ik zal er voor zorgen dat ik – wat de discipline ook wordt – zo sterk mogelijk aan de start kom.”





Nathalie Meskens kijkt er enorm naar uit. Voor haar is dit een uitgelezen kans om zich eens als haar fysieke, energieke zelve te tonen en niet als actrice of presentatrice. “Het leven is één grote uitdaging voor mij”, klinkt het. “En ik hou van het leven, dus dit programma lijkt mij dan ook een extra avontuur. Iets nieuws mogen leren onder professionele begeleiding… Geef toe, wie zou hier niet aan willen meedoen?”

Fysieke proeven zijn spek naar de bek van Guga Baúl. In Boxing Stars liet hij zich al eens van zijn meest fysieke kant zien en dat smaakt naar meer. Maar krijgt Guga wel de fysieke uitdagingen waar hij op hoopt? Of wordt hij op een heel andere manier op de proef gesteld? “Een van mijn dromen als kind was om topsporter te worden. Ondanks de vele opofferingen lijkt me dat een heerlijk gevoel om naar een bepaald doel toe te leven en te pieken op het juiste moment. Mijn deelname aan Boxing Stars bijna 3 jaar terug was mede door het prille vaderschap een van de meest intense periodes uit m’n leven. Zelden zo’n stoot adrenaline gekregen als toen, een mix van overlevingsdrang en competitiviteit, angst en een ongekende oerkracht die een tijdelijke roes heeft gecreëerd. Benieuwd welke uitdaging Beat VTM nu voor mij in petto heeft! Ik ben bereid om de ‘Meskens’ te slijpen en als een ‘Koene’ ridder ten strijde te trekken. Vanaf nu dweep ik enkel nog met gezonde voeding op basis van rode Beat...Vamos!”