Ook in de tweede aflevering van de reportagereeks Echte Mensen: Nieuw Leven, op maandag 24 april, worden diverse zorgverleners die betrokken zijn bij nieuw leven op de voet gevolgd. Via camera’s in de ziekenhuis- en bevallingskamers en operatiekwartieren en via 3D-geprinte camerabehuizingen in de couveuses kunnen de kijkers de acties en emoties vanop de eerste rij mee beleven. Echte Mensen: Nieuw Leven om 22.00 bij VTM!