De 43-jarige Vicky volgt een IVF-behandeling om zwanger te worden. Ze weet als geen ander hoe de behandeling verloopt: het is al de vijfde keer dat ze de procedure ondergaat. Dit keer hangt er echter veel van af, want het is Vicky’s allerlaatste kans op een bevruchting. De eerste tekenen zijn positief: het lijkt erop dat haar kansen nu beter liggen dan bij haar vorige pogingen.