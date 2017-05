Lizy wil dolgraag een kind en heeft al verschillende onsuccesvolle IVF-behandelingen achter de rug. Ze ondergaat een laatste grondig onderzoek in de hoop eindelijk positief nieuws te vernemen. Jammer genoeg is een natuurlijke zwangerschap niet weggelegd voor Lizy en haar man, de kans is heel klein. Gelukkig helpen ze elkaar bij het verwerkingsproces en geven ze het niet op.