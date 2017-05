Op de verlosafdeling van het UZ Antwerpen komt toekomstige mama Jordan aan om haar bevalling in te laten leiden. De vrouw is al over haar uitgerekende datum en omdat haar baby nogal groot is, wordt beslist om haar vliezen te breken. Hoewel Jordan nog jong is, lijkt de bevalling weinig indruk op haar te maken. Wanneer haar mama tijdens de arbeid belt, geeft ze zelfs zonder moeite een boodschappenlijstje door. Dokter Jorien Vercruyssen noemt het "multitasken tot in de perfectie”.