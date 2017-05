In het UZ Antwerpen wordt de kleine Abubakr, die geboren werd met de darmen buiten zijn buik, geopereerd. Maar er is haast bij: als de darm afsterft, kan de kleine jongen niet overleven. Hoewel de ouders op de hoogte waren van zijn aangeboren afwijking, is de operatie toch een hele schok. Ze zijn emotioneel en hopen op een goede afloop voor de flinke Abubakr.