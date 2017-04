Karen wil haar tweede kindje thuis ter wereld brengen en schakelt daarvoor de hulp in van zelfstandig vroedvrouw Krisje. Zij probeert de weeën te verzachten door de aanstaande moeder te laten genieten van wat warmte in bad. Hoewel Karen op voorhand had gezworen om niet in bad te bevallen, lijkt het erop dat het toch anders zal lopen.