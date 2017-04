Echte Mensen: Nieuw Leven, alle emoties tussen zwangerschap en geboorte

Van de prille zwangerschap tot na de geboorte staan er voor aanstaande ouders tal van professionals 24 op 24 en 7 op 7 klaar met hun onmisbare hulp en expertise. Elke dag leggen vrouwen en koppels hun toekomst in hun handen. De authentieke reportagereeks Echte Mensen: Nieuw Leven, vanaf 17 april elke maandag bij VTM, brengt de sterke mensen in beeld die betrokken zijn bij de diverse stappen van nieuw leven: van de fertiliteitsarts, over de gynaecoloog tot de verpleegsters en vroedvrouwen. Zeven weken volgen camera’s alle facetten van hun werk en dat geeft een unieke inkijk in de wereld van zwangerschap en geboorte.

Bevallen kan een heel natuurlijke gebeurtenis zijn die intens beleefd wordt in huiselijke sfeer. Maar even vaak zijn er medische specialisten nodig, of het nu is om zwanger te geraken of om een te vroeg geboren baby in leven te houden. Echte Mensen: Nieuw Leven toont zowel de emotionele als de hoogtechnologische verhalen, steeds gebracht vanuit het standpunt van de zorgverleners zelf.