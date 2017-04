Echte mensen: Nieuw Leven, alle emoties tussen zwangerschap en geboorte

Een kindje krijgen is het mooiste wat je kan overkomen. Maar om alles goed te laten verlopen heb je professionele hulp nodig. Van de prille zwangerschap tot na de geboorte staat er voor de toekomstige ouders een team van medische professionals klaar met hulp en expertise. Elke dag opnieuw leggen de koppels hun toekomst in hun handen. De reportagereeks Echte Mensen: Nieuw Leven brengt de professionals in beeld, die betrokken zijn bij de verschillende stappen van nieuw leven. Van de fertiliteitsarts tot de vroedvrouw, zeven weken lang volgen camera’s alle facetten en geven een unieke kijk op de wereld van de geboortes. Het programma is gemaakt door het productiehuis achter Helden Van Hier en is te zien vanaf 17 april, elke maandag bij VTM

Zowel de emotionele als hoogtechnologische verhalen komen aan bod, steeds gebracht vanuit het standpunt van de zorgverleners zelf. Bevallen kan een heel natuurlijke, maar ook intense gebeurtenis zijn in huiselijke sfeer. Vaak zijn er medische specialisten nodig om hulp te bieden, om bijvoorbeeld zwanger te geraken of om een te vroeg geboren baby te redden. Niet enkel de professionals, maar ook de patiënten, ouders en baby’s vormen de rode draad doorheen een aflevering.

DE ZORGVERLENERS

Aan het U.Z. van Antwerpen volgen we o.a. professor Diane De Neubourg, diensthoofd van de afdeling fertiliteit. Daar helpt men vrouwen en koppels met verminderde vruchtbaarheid hun kinderwens te vervullen. Diane is zich heel bewust van hoe gevoelig haar vakgebied ligt. Vaak kan ze mensen nieuwe kansen bieden, maar even vaak moet ze hen teleurstellen met de harde realiteit.

Op de afdeling neonatologie van het U.Z. Antwerpen werken een 80-tal professionals, onder wie neonatoloog Marisse Meeus. Samen met haar collega’s zorgt ze ervoor dat de afdeling 24/24 de beste zorgen kan bieden aan premature kinderen en zieke zuigelingen. Jorien Vercruyssen is verloskundige op de afdeling gyneacologie en materniteit van het UZA. Zij is voornamelijk aan het werk in de verloskamer en tijdens keizersnedes, waar ze ondanks haar jonge leeftijd rust en ervaring uitstraalt.

In het AZ Sint-Jan Oostende werkt Anneleen Fransen al veertien jaar als vroedvrouw. Het ziekenhuis is gespecialiseerd in onderwaterbevallingen en liet speciaal een doorzichtig bad ontwikkelen, waar gynaecologen en vroedvrouwen de bevalling perfect kunnen opvolgen. Anneleen heeft haar hart verloren aan de materniteit van het AZ Sint-Jan en weet met haar bakken ervaring perfect hoe ze moet inspelen op de noden van haar patiënten.

Krisje Meukens is zelfstandige vroedvrouw bij de Antwerpse vroedvrouwenpraktijk La Madrugada. De praktijk wil van bevallingen een zo natuurlijk mogelijk proces maken en voert ook heel wat thuisbevallingen uit. Krisje staat dag en nacht klaar om te vertrekken naar wie haar hulp nodig heeft. Krisje doet bovendien meer dan alleen bevallingen: ze geeft ook relaxatielessen aan zwangere vrouwen en doet pre- en postnatale consultaties.