Echte Mensen: Nieuw Leven afl.6

Els en haar man proberen zwanger te geraken via IVF. Het oogsten van de eicellen verloopt moeizaam en dus probeert hoofdverpleegster Gerd er de sfeer in te houden. In het AZ Sint-Jan in Oostende wil een vrouw een zogenaamde lotusbevalling. Daarbij blijft het kind ook na de geboorte nog enkele dagen verbonden met de navelstreng en de moederkoek. Voor het personeel is dat een heel uitzonderlijke situatie. Op de neonatologie van het UZ Antwerpen wordt een baby binnengebracht die veel te vroeg geboren is. Hij weegt minder dan één kilogram.