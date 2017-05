Reena is een vroedvrouw uit Bali, die naar België kwam om zo natuurlijk mogelijk te bevallen. Ze koos voor een lotusbevalling, wat wil zeggen dat de verbinding tussen het kindje en de moederkoek niet wordt verbroken. Pas een paar dagen later wordt de navelstreng doorgeknipt. Reena ondervindt veel pijn tijdens de bevalling, maar alles is vlug vergeten wanneer ze haar dochter Sifra kan knuffelen.