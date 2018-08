Dit zijn de coaches van The Voice Senior!

Niet alleen Walter Grootaers, maar ook drie andere topartiesten draaien hun stoel binnenkort om voor muzikaal zangtalent van boven de 60 jaar. Dana Winner, Helmut Lotti en Natalia zullen Walter vergezellen in de bekende Voice-stoelen, maar tegelijk ook tegen elkaar strijden om het allerbeste team samen te stellen. Daarmee zijn de 4 coaches van The Voice Senior nu allemaal bekend en weten 60-plussers met een straffe stem door wie ze straks mogelijk worden gecoacht. Inschrijven kan nog snel via vtm.be. De opnames van The Voice Senior gaan dit najaar van start.

Met hun klok van een stem en ettelijke jaren ervaring op de teller vormen Dana, Helmut en Natalia de ideale coaches voor The Voice Senior, naast Walter Grootaers. Begeleiding van de bovenste plank is met dit viertal een zekerheid. “Ik ben nog geen jurylid of coach geweest, maar The Voice Senior lijkt me nu echt iets voor mij”, klinkt het bij Helmut Lotti. “Ik kijk er heel erg naar uit om met die krasse knarren club in een repertoire te duiken waar ik zelf ook erg van hou. De mensen die straks auditie komen doen, hebben wellicht allemaal een verhaal en dat helpt zeker om een nummer geloofwaardig neer te zetten. Daar wil ik hen graag bij helpen.”

Ook Dana Winner kijkt er naar uit om voor het eerst de rol van coach op zich te nemen. “Doorheen 30 jaar carrière heb ik voor en met alle mogelijke leeftijden mogen zingen. Daarom kan ik met zekerheid zeggen dat op écht talent geen leeftijd staat. Ik kan dan ook niet wachten om mijn eigen team van allerbeste seniors samen te stellen want… the Winner takes it all! Ik heb er ontzettend veel goesting in.”

Natalia is op Voice-gebied dan weer niet aan haar proefstuk toe. Al wordt The Voice Senior toch heel andere koek dan The Voice van Vlaanderen of The Voice Kids. “The Voice Senior wordt geweldig”, blikt Natalia vooruit. “Wie in mijn team terechtkomt, garandeer ik een tweede jeugd!”