Dina Tersago wordt het gezicht van Pop-uprechtbank

Dina Tersago wordt de host van Pop-uprechtbank, een gloednieuw VTM-programma waarin geschillen en conflicten beslecht kunnen worden door een vrederechter. Dina zal de twee partijen die een geschil hebben opvangen en begeleiden. Ze praat ook met mensen die juridisch advies willen van één van de verschillende advocaten in de Pop-uprechtbank, want naast het arbitreren van geschillen kunnen mensen bij de opnamen ook terecht voor allerlei vragen rond recht en rechtspraak.

Dina Tersago: “Rechtspraak heeft me altijd gefascineerd. Het Belgisch wetboek bepaalt wanneer iemand in zijn recht is of niet. Toch is het niet altijd zo zwart-wit. Geschillen tussen mensen zorgen voor discussie, voor ruzie, voor veel ongenoegen, vaak voor jarenlange wroeging. En daar willen we een einde aan maken. We willen mensen terug dichter bij elkaar brengen. In de ideale wereld werkt het rechtssysteem in mijn ogen verzoenend, zonder op de spits te drijven. We willen mensen ook adviseren over wat hun rechten zijn. Ze kunnen met alle soorten vragen bij ons terecht. Ik heb een groot rechtvaardigheidsgevoel, en probeer zelf een conflict altijd snel uit te klaren of op te lossen. Daarom kijk ik er enorm naar uit om mensen te helpen in hun zoektocht naar een uitkomst voor een geschil of probleem.”

Vier ere-vrederechters zullen in Pop-uprechtbank info verzamelen, luisteren naar argumentatie en tegenargumentatie, waar nodig deskundigen raadplegen en knoppen doorhakken. De rechters beslissen wie er gelijk heeft en doen via arbitragerecht een wettelijk bindende uitspraak. Dit weekend zijn de eerste opnamen in Hasselt. De volgende maanden trekt Pop-uprechtbank nog naar andere Vlaamse steden.