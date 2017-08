Hoe groot is de impact van sociale media op ons leven? En hoe kan één persoon via Facebook wereldwijd iets in beweging zetten? De reportage van Telefacts Zomer op donderdag 10 augustus toont aan hoe sterk de impact van Facebook is aan de hand van de verhalen van 3 jonge meisjes. Alle drie sterven ze voor hun 21e verjaardag. Eén voor één gaan hun levensverhalen viraal.

De Zuid-Afrikaanse Jenna Lowe lijdt aan een zeldzame ziekte. Ze kan alleen overleven als ze een longtransplantatie krijgt. Op een dag beslist ze om de Facebookcampagne ‘Get me to 21’ op te richten. Die start met een heel eenvoudig filmpje: “Ik ben Jenna, ik ben 19 en ik plan een feestje voor mijn 21ste verjaardag. En ik nodig je uit. Al wat je hoeft te doen om erbij te kunnen zijn, is je opgeven als orgaandonor. Want als ik 21 wil worden, heb ik nieuwe longen nodig.” De impact van de video is gigantisch: het aantal orgaandonaties in Zuid-Afrika stijgt in geen tijd met 287 procent. Jenna krijgt uiteindelijk haar broodnodige transplantatie, maar overlijdt aan de complicaties.

De Australische Kaleigh Fryer sterft in een auto-ongeluk. Na haar dood vonden haar ouders haar bucketlist met daarop 100 wensen. Kaleigh’s moeder zet de bucketlist op Facebook met maar één doel: “Ik hoop dat er over haar en haar bucketlist gepraat wordt”. De reacties zijn enorm: de bucketlist gaat viraal en mensen over de hele wereld vervullen nu postuum Kaleigh’s wensen, zoals pizza eten in Italië, skydiven of een marathon lopen. Een hart onder de riem voor haar ouders.

De dood van de zestienjarige Amerikaanse Amber komt voor haar ouders als een schok. Amber pleegt zelfmoord nadat ze gepest werd op Facebook. Als gevolg van haar verhaal wordt in de VS op sociale media één van de grootste anti-pestcampagnes op touw gezet.

Digitaal leven na de dood, donderdag om 22.20 in Telefacts Zomer.