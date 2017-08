Na de interviews met haar zonen William en Harry afgelopen zondag, brengt Telefacts Zomer op dinsdag een tweede reportage over Diana. Daarin wordt een intiem portret geschetst van de prinses aan de hand van interviews, archiefmateriaal en unieke video-opnames van Diana zelf.

In de video's praat Diana openlijk over haar kindertijd, haar publieke leven en haar huwelijk met Prins Charles, dat op dat moment in troebel water verkeert. Ze vertelt ze over haar eerste kennismaking met de Prins van Wales op haar 16de, haar emotionele trouwdag en haar ervaring met depressies. Ze steekt niet onder stoelen of banken dat ze ongelukkig was: “Charles en ik hadden zo goed als geen seksuele relatie”, aldus de prinses. Ze probeerde haar huwelijk te redden, maar Charles’ verhouding met Camilla Parker-Bowles bleef duren. "Ik vroeg m’n man waarom. Hij zei: Ik word niet de eerste Prins van Wales zonder maitresse.”

Diana in haar eigen woorden, dinsdag in Telefacts Zomer.