PREVIEW: “Zijt gij mij nu aan ’t uitlachen ofwa?!”

Frans Van As is de stichter en zaakvoerder van het familiebedrijf “Van As & Zn”. Hij houdt er echter een eigenzinnige leiding op na. Creatief boekhouden, ‘vriendendiensten’, geld onder tafel schuiven: Frans haalt er zijn neus niet voor op. Hij beseft niet dat andere tijden andere regels vragen en brengt hierdoor zijn onderneming in grote moeilijkheden. Zonen Herman en Eddy besluiten dat het genoeg is geweest en nemen het familiebedrijf zelf in handen met het doel het naar een "hoger" niveau te tillen. Oude vetes gooien echter roet in het eten en zorgen voor een explosieve confrontatie. Wordt dit de ondergang van de NV Van As?