Conner Rousseau neemt ons in 'De Zomer Van' mee naar de kelder van De Barkentijn, het vakantiecentrum waar hij als kind opgroeide. Hij vertelt er over hoe hij in contact kwam met Freya Van den Bossche en hoe die hem een job aanbood op haar kabinet.

De Zomer Van, van maandag tot en met donderdag om 21.00 bij VTM en op VTM GO.