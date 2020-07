Marie Verhulst gunt ons vanaf vanavond in 'De Zomer Van' een blikje achter de schermen bij Samson en Marie. Ze vertelt onder andere over het moment waarop haar papa vroeg of ze hem wou opvolgen. "Wij dachten dat het een grapje was."

De Zomer Van, van maandag tot donderdag om 21.00 bij VTM.