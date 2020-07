Feest, want Gunther Levi heeft al 5.000 afleveringen gespeeld in Familie. Al was dat niet altijd zijn plan: "Ik zou normaal maar een half jaar blijven." 22 jaar later is de acteur nog altijd aan het werk bij de reeks.

