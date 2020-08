De echte reden waarom Koen Wauters stopte met Dakar Rally

Koen Wauters legt uit waarom hij uiteindelijk besliste om te stoppen met de Dakar Rally. Icoon Jacky Ickx was één van de redenen. “Jacky vroeg me waarom ik Dakar nog zou rijden. Hij zei: we hebben geluk gehad hé. Maar na elke rit weet je niet wat er zal gebeuren. En zeg me niet dat je aan 60% zal rijden, dat is niet waar. Je gaat telkens 100% als dat mogelijk is. Luister naar mij: je stopt. Je doet geen Dakar meer. Ik had kippenvel.”

