De Franse terrorist Salah Abdeslam wordt verdacht van medeplichtigheid aan de aanslagen in Parijs in 2015 en van een schietpartij in Vorst in 2016. Toen hij op 18 maart 2016 werd opgepakt in de Vierwindenstraat in de Brusselse gemeente Molenbeek, was hij een van de meest gezochte terroristen van Europa. In 2018 staat hij voor de eerste keer terecht voor de schietpartij in Vorst, hij is op dat moment de eerste nog levende terrorist die berecht wordt in België.

