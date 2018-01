Miro doet een wens voor zijn oom Feike, die zich al jaren inzet als vrijwilliger in het kinderziekenhuis van Gasthuisberg in Leuven. Een groot deel van het speelgoed van de zieke kinderen is versleten en daarom dacht Miro hen plezier te kunnen doen met een lading gloednieuwe spulletjes. Niels neemt Miro en zijn oom mee naar een speelgoedwinkel, waar ze hun karretjes onbeperkt mogen volladen...