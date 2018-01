Smokkelen met boter en eieren op zak, wegvluchten voor de Duiters en landmijnen ontwijken: als de overgrootvader van Zoë over zijn oorlogsverleden vertelt, is ze altijd erg onder de indruk. Ze wenst daarom voor hem een ballonvaart om over alle plaatsen te vliegen waar de Tweede Wereldoorlog plaatsvond. Maar Niels heeft nog iets veel spannenders in petto: hij laat tanks en soldaten aanrukken om Zoë en Louis terug mee te nemen naar 1941...