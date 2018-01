Elise kreeg bij haar geboorte een hersenbloeding, waardoor ze nu een beperking heeft. Ze is een opgewekte meid die graag liedjes zingt en daarom heeft haar tweelingzus Eline een verrassing in petto: een optreden van grootste idolen K3! Niet enkel het optreden wordt speciaal, een VIP-ritje in de shuttlebus mét Marthe, Klaasje en Hanne is de kers op de taart...