Niemand minder dan Marco Borsato zet Juf Saskia in de bloemetjes. Die wens komt van Jitse, een leerlinge die vorig jaar bij juf Saskia in de klas zat. Toen Jitse het moeilijk had toen ze van het derde naar het vijfde leerjaar mocht én tijdens de scheiding van haar ouders, zorgde juf Saskia ervoor dat Jitse er weer helemaal bovenop kwam...