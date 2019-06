De waarheid achter multi-level marketing

U kent ze misschien wel, van die schimmige advertenties om verkoper te worden van make-up bijvoorbeeld: je kan van thuis uit werken, zelf je tijd indelen, je krijgt een mooie commissie. Het is wat ze noemen multi-level marketing of kortweg MLM. Het is een omstreden bedrijfsmodel - want eigenlijk draait het vooral om andere verkopers werven en volgens critici is het een gevaarlijk piramidespel met zelfs de kenmerken van een sekte. Een reportagemaakster van de BBC gaat undercover, en zoekt uit hoe MLM echt werkt.