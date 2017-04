Wie zijn De Uitverkorenen?

Velen zijn geroepen, maar weinigen écht uitverkorenen. In een gloednieuw programma volgt VTM vanaf woensdag 3 mei tien van uitverkorenen van dichtbij. Voorlopig blijven ze nog anoniem. Maar allemaal zijn ze om diverse reden uitgepikt om dit programma mee te maken. Allemaal hebben ze iets verrassend meegemaakt in hun leven dat hen bijzonder maakt en dat ze nu met de kijkers delen. ‘De Uitverkorenen’ is geen realityreeks of fictie, geen spelprogramma of quiz. Wat het wel is, weten alleen ‘De Uitverkorenen’ zelf. Tot drie mei …

NIEUW BIJ VTM: De Uitverkorenen, vanaf woensdag 3 mei om 20.35