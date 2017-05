Ines wandelt regelmatig langs de vaart in Leuven om te gaan fitnessen. Tot ze Nicolas tegenkomt, die 'per ongeluk' zijn gsm in het water heeft laten vallen ... Wat nu? Wanneer Nicholas voor haar neus in de vaart springt om enkele seconden later gezond en droog weer te verschijnen, weet Ines niet hoe ze moet reageren!