De tips and tricks om hackers buiten te houden

we kunnen het ons niet meer voorstellen: een leven zonder smartphone. Het eerste wat veel mensen doen -nog voor ze opstaan- is: even door Instagram, Facebook en de nieuwssites scrollen. En intussen krijg je de hele tijd gepersonaliseerde reclame te zien. Dat is omdat we constant gevolgd worden op het internet. We zijn er ons wel vaag van bewust dat iedereen daar uit is op onze gegevens. Maar hoe wérkt dat eigenlijk? En hoe kunnen we ons privéleven beschermen? De Franse journalist Victor Castanet trekt op onderzoek.